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На Сумщині двоє підлітків підірвалися через знайдений в полі боєприпас

Від важких поранень 14-річні хлопці загинули на місці.

На Сумщині двоє підлітків підірвалися через знайдений в полі боєприпас
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

В Конотопському районі Сумщини двоє 14-річних хлопців загинули через детонацію знайденого боєприпасу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет, після чого сталася детонація. 

Від отриманих важких поранень вони загинули на місці.

"Наш прифронтовий регіон щодня живе в умовах високих безпекових ризиків. Окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку", - зазначили в ОВА.

  • Раніше, у Середино-Будській громаді Сумської області протягом дня загинули двоє місцевих жителів через детонацію вибухонебезпечних предметів. Ще одна людина дістала поранення.
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