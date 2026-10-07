На Сумщині двоє підлітків підірвалися через знайдений в полі боєприпас

В Конотопському районі Сумщини двоє 14-річних хлопців загинули через детонацію знайденого боєприпасу.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет, після чого сталася детонація.
Від отриманих важких поранень вони загинули на місці.
"Наш прифронтовий регіон щодня живе в умовах високих безпекових ризиків. Окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку", - зазначили в ОВА.
- Раніше, у Середино-Будській громаді Сумської області протягом дня загинули двоє місцевих жителів через детонацію вибухонебезпечних предметів. Ще одна людина дістала поранення.