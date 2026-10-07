Під час обшуків вилучили понад 10 тонн алкогольних напоїв.

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В Умані викрили нелегальне виробництво алкоголю у промислових масштабах. Правоохоронці вилучили понад 10 тонн підакцизної продукції.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані налагодили повний цикл виготовлення алкоголю: від переробки фруктової сировини, бродіння та перегонки до розливу готової продукції у пляшки та підготовки її до продажу.

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Виробництво діяло щонайменше з жовтня 2024 року. При цьому ліцензію на виробництво алкогольних напоїв підприємство отримало лише у травні 2025 року.

Частина виготовленої продукції залишалася поза офіційним обліком. Марки акцизного податку для неї не отримували, а реалізацію алкоголю у податковій звітності підприємства не відображали.

Правоохоронці задокументували продаж щонайменше 1200 пляшок алкогольної продукції та ще 77 літрів на розлив. Під час обшуків вилучили понад 10 тонн незаконно виготовленої підакцизної продукції.

"Дослідження підтвердили, що вилучена продукція належить до спиртових дистилятів та спиртних напоїв і не відповідає вимогам ДСТУ для міцних напоїв із плодових спиртів", - йдеться в заяві.

Директору підприємства обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ще одному підозрюваному обирають запобіжний захід.