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Дрони повторно атакували ЛВДС "Самара" у Росії

На території нафтового вузла спалахнула масштабна пожежа.

Дрони повторно атакували ЛВДС "Самара" у Росії
Фото: Exilenova+

Безпілотники вдруге за місяць завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" у Самарській області Росії. 

Відео масштабної пожежі на об'єкті опублікувв моніторинговий канал Exilenova+.

ЛВДС "Самара" входить до системи російської компанії "Транснефть" та є великим вузлом транспортування, зберігання і змішування нафти. Площа станції перевищує 216 гектарів. 

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На її території розташований найбільший у Європі резервуарний парк – 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. 

Також комплекс включає нафтоперекачувальні станції "Самара-1" і "Самара-2" та окрему станцію змішування нафти.

Через ЛВДС проходять чотири магістральні нафтопроводи, якими надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Попередній удар по станції стався 2 жовтня. Тоді були пошкоджені резервуари на майданчиках "Самара-1" і "Самара-2", а також на станції змішування нафти.

Суттєвих пошкоджень зазнали чотири-п'ять резервуарів об'ємом 20 тисяч кубометрів та один резервуар об'ємом 50 тисяч кубометрів. Також було пошкоджено технологічний трубопровід.

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