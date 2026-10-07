F-Drones отримала від США додаткове замовлення на поставку FPV-дронів F10

Компанія планує поставити дрони до Сполучених Штатів до кінця листопада

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Американські військові додатково замовили ще 1320 ударних FPV-дронів F10 від компанії F-Drones в межах програми Drone Dominance, яка реалізується для Департаменту війни США. Про це компанія повідомила у Facebook.

У F-Drones зазначили, що за обсягом додаткового замовлення компанія посідає друге місце серед учасників першого етапу програми.

«Термін виконання замовлення на додаткове постачання F10 - до кінця листопада. Наразі ми проходимо всі необхідні експортні процедури та погодження. Розраховуємо своєчасно отримати український дозвіл, щоб виконати контракт вчасно. Виробничі потужності F-Drones дозволяють виконувати додаткові замовлення без шкоди для постачань на фронт. Українські захисники отримують наші дрони вчасно і у повному обсязі», - зазначив СЕО F-Drones Станіслав Хутор.

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Drone Dominance Program – ініціатива Пентагону вартістю $1,1 млрд, розрахована на чотири фази й покликана швидко наростити виробництво ударних дронів для армії США. Це серія відкритих випробувань, де компанії конкурують за контракти, а обсяги замовлень зростають від раунду до раунду.

У першому раунді, що пройшов у лютому-березні 2026 року, серед 25 учасників UDD (Ukrainian Defense Drones) – американське представництво F-Drones – посіла шосте місце й отримала замовлення на 2000 дронів F10.

F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 дронів американські військові отримали в липні.

Прикметно, що дозвіл на експорт видали ще до набрання чинності новими рішеннями Кабміну щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану. Тобто компанія пройшла повний цикл погоджень за чинним, значно складнішим механізмом експортного контролю.

Ukrainian Defense Drones також увійшла до фіналу другого етапу програми Drone Dominance — Gauntlet II.

Масштаб програми Пентагон сам оцінює стримано: за словами заступника директора Defense Innovation Unit Тревіса Метца, до лютого 2027 року США замовлять менш ніж 200 000 дронів сумарно.