На 28 пунктах пропуску в Україні встановлять 135 мобільних укриттів

На 28 пунктах пропуску через державний кордон України та під’їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів.
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Захисні споруди встановлять у п’яти прикордонних регіонах: Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.
Наразі регіональні Служби відновлення вже проводять відповідні закупівлі.
В Агентстві зазначили, що облаштування укриттів має посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску.
"Встановлення укриттів є важливою складовою захисту прикордонної інфраструктури, яка щодня забезпечує безперервний рух людей і транспортних засобів", – наголосили у відомстві.
- У Волинській області російський дрон впав неподалік українсько-польського кордону, поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин".