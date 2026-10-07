На 28 пунктах пропуску в Україні встановлять 135 мобільних укриттів

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На 28 пунктах пропуску через державний кордон України та під’їзних дорогах до них облаштують 135 первинних мобільних укриттів.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Захисні споруди встановлять у п’яти прикордонних регіонах: Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

Наразі регіональні Служби відновлення вже проводять відповідні закупівлі.

В Агентстві зазначили, що облаштування укриттів має посилити безпеку людей, які перетинають державний кордон, а також працівників пунктів пропуску.

"Встановлення укриттів є важливою складовою захисту прикордонної інфраструктури, яка щодня забезпечує безперервний рух людей і транспортних засобів", – наголосили у відомстві.