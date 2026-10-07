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На Херсонщині суд визнав мешканку Генічеська винною у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з росіянами та очолила окупаційний орган влади.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також жінку на 15 років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги.

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За даними слідства, у березні 2025 року обвинувачена погодилася співпрацювати з окупантами та очолила незаконно створений ними орган, так звану "главу Генического муниципального округа Херсонской области".

На цій посаді вона керувала діяльністю псевдооргану окупаційної влади, виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, а також відповідала за його матеріально-технічне забезпечення.

До її повноважень входили питання бюджету псевдомуниципального округу, управління "безхазяйним майном", організація рішень у сфері житлово-комунального господарства та підбір працівників до незаконного органу.

Вирок ухвалили за результатами спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia).

Строк покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання в порядку виконання вироку.