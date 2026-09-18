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СБУ затримала учасницю окупаційного "виборчкому" на Херсонщині, яка намагалася втекти до Німеччини

Після деокупації регіону підозрювана виїхала до Харківської області.

СБУ затримала учасницю окупаційного "виборчкому" на Херсонщині, яка намагалася втекти до Німеччини
Фото: СБУ у Херсонській області

Служба безпеки України затримала мешканку Бериславського району Херсонщини, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою під час захоплення регіону.

Про це повідомляє СБУ у Херсонській області.

За даними відомства, під час окупації жінка добровільно увійшла до складу незаконної "дільничної виборчої комісії". У її складі вона, за версією слідства, брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонської області до Росії.

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Після деокупації Херсонщини фігурантка виїхала до Харківської області. Згодом, як повідомляють правоохоронці, вона готувалася виїхати до Німеччини.

Співробітники СБУ затримали жінку до перетину нею державного кордону України.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

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