NGL: поліція розслідує трудову та сексуальну експлуатацію студентів в університетах Поплавського

Студентів імовірно залучали до роботи у ресторанах «Пан Чебурек» та «Батьківська хата», що розташовані за 20 км від Києва, без укладення трудових договорів.

Національна поліція розслідує ймовірну трудову та сексуальну експлуатацію студентів керівництвом Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) та приватного Київського університету культури (КУК), що пов’язані із 76-річним Михайлом Поплавським.

Як пише NGL.media, про це стало відомо з опублікованої тиждень тому ухвали Печерського районного суду Києва, у якій випадково не закрили назви університетів і ресторанів, задіяних у схемі. Тому медіа вдалося ідентифікувати, що справа стосується закладів Поплавського.

Видання пише, що кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми поліція відкрила ще у лютому цього року, отримавши свідчення студентів, що їх фактично змушують працювати у ресторанах Михайла Поплавського. За версією слідства, керівництво КНУКіМ та КУК вербувало студентів – переважно тих, хто залежав від оцінок, гуртожитку чи стабільного доходу. Їх залучали до роботи у ресторанах «Пан Чебурек» та «Батьківська хата», що розташовані за 20 км від Києва, без укладення трудових договорів.

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Слідство встановило, що аби трудові відносини виглядали законними, студентам формально нараховували й переказували зарплату через підконтрольні ПП та ФОП, тобто просто імітували оплату праці. Наразі слідчим вдалося встановити 60 студентів, яких таким чином долучили до роботи у ресторанах Поплавського.

Спершу розслідування стосувалося лише трудової експлуатації студентів. Проте в останній наразі опублікованій ухвалі суду вказано, що мова йде і про можливу сексуальну експлуатацію.

Видання зазначає, що розслідування про ймовірну експлуатацію студентів головне управління Національної поліції відкрило одразу після того, як у лютому 2026 року в Михайла Поплавського завершився контракт з КНУКіМ, який він очолював понад 30 років.

«Тому головним фігурантом справи поки є нинішній в.о. ректора Ігор Комарніцькій. Прокурор у цій справі стверджує, що саме Комарніцький безпосередньо підбирав студентів для роботи у закладах Поплавського», – пишуть розслідувачі.

Ігор Комарніцький раніше був деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ і помічником Михайла Поплавського, коли той був депутатом Верховної Ради. Він також керує Київською регіональною міською партійною організацією Аграрної партії України, яку очолює сам Поплавський.

Своєю чергою засновником приватного Київського університету культури (КУК) є ТОВ «Укрконцерт», що належить Олександру Поплавському – сину Михайла Поплавського.