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В Україну екстрадували ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку

Його двічі затримували в країнах ЄС.

В Україну екстрадували ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку
Екстрадиція мера Рахова
Фото: Офіс генпрокурора

В Україну екстрадували ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку. Його двічі затримували в країнах ЄС.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що 10 вересня цього року його передали українській стороні в пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. Екстрадицію забезпечено у взаємодії Офісу Генерального прокурора, Закарпатської обласної прокуратури та компетентних органів Румунії.

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Після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначили як альтернативу заставу близько 333 тис. грн.

«Прокуратура вважає такий розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв’язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку», – повідомили у ОГП.

За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних процедур чоловіка екстрадували в Україну.

За матеріалами слідства, експосадовець може бути причетний до завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. За документами, роботи виконали в повному обсязі, однак експертиза встановила невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт задекларованим.

Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні — за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

  • Прізвище експосадовця не вказано, але імовірно йдеться про Віктора Медвідя, який у 2023 році виїхав до Румунії за власноруч виписаним відрядженням. Перед цим йому оголосили підозру та оголосили у розшук. 
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