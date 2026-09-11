Перетворювали окупантів на "героїв": на Донеччині двом проросійським "медійникам" повідомили про підозру

Двом жителям Маріуполя та Кальміуського району, які працювали у проросійських медіа та поширювали пропаганду РФ, заочно повідомили про підозру. Один із них також виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у травні 2022 року 30-річний житель Маріуполя, перебуваючи в окупованому Донецьку, дав інтерв’ю представникам місцевого "інтернет-видання". Під час розмови він звинувачував українських військових в обстрілах Маріуполя та поширював російські пропагандистські наративи про нібито умисні удари ЗСУ по цивільному населенню.

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Також чоловік висловлював особисту вдячність президенту держави-агресора. Його інтерв’ю опублікували у проросійській соцмережі.

У листопаді 2023 року чоловік став кореспондентом "Комсомольской правды" та "РИА Новости". За даними прокуратури, він продовжує поширювати матеріали, спрямовані на формування негативного ставлення до України.

Інша підозрювана – 42-річна телеведуча "республиканского медиа холдинга".

У 2024 році вона вийшла в ефір із програмою про загиблого учасника так званої "СВО". Під час розмови з його родичами та представниками збройних сил РФ жінка, за даними слідства, представляла російських окупантів як "героїв" та маніпулювала суспільною свідомістю.

У 2026 році під час інтерв’ю з російським «військовим оператором» та депутатом так званого "народного совета" квазіреспубліки вона також схвалювала дії російських військових та позитивно характеризувала діяльність окупаційної влади.

Обом медійникам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч. 6 ст. 111-1 КК України. Чоловікові додатково інкримінують виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Підозрюваних оголосили в розшук. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду.