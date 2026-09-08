До суду скерували справу батьків-вихователів із Дніпра, яких обвинувачують у катуванні шістьох дітей

За даними слідства, з 2019 по 2024 рік дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі та застосовували до них жорстокі покарання.

У Дніпрі батьків-вихователів обвинувачують у катуванні шістьох дітей. За даними слідства, з 2019 по 2024 рік дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі та застосовували до них жорстокі покарання.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Їх обвинувачують у систематичному катуванні шістьох дітей віком від 3 до 10 років (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

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У ОГП зазначають, що дітей не називали на ім’я, натомість використовували образливі й нецензурні прізвиська. Дівчат стригли наголо та били стеблами троянд. Одну з них ударили лозиною по обличчю через те, що вона загубила голку, якою намагалася зашити одяг.

За «непослух» дітей могли тижнями змушувати спати на дерев’яній лавці без постелі та годувати лише хлібом і водою. Так карали навіть за те, що дитина без дозволу брала їжу.

За найменшу провину вихованців били ременем із металевою пряжкою, лозинами, палицями та вибивачкою для килимів - інколи з такою силою, що вона ламалася. Один із дітей розповів, що вихователь з розбігу вдарив його ногою в голову, а потім продовжив бити кулаками.

Дітей також змушували стояти колінами на гречці та ходити по камінню до крові.

Серед найбільш жорстоких епізодів, встановлених слідством, покарання, під час яких дітей саджали на ланцюг і примушували імітувати поведінку тварин. Їжу кидали на землю, а якщо дитина не піднімала її - тикали обличчям у хліб. На одного з хлопців після прогулянки із собакою надягли ошийник.

Крім того, вихованців використовували як безоплатну робочу силу під час ремонтних робіт на дачі батьків-вихователів.

Про те, що роками відбувалося в дитячому будинку сімейного типу, стало відомо лише після того, як найстарший із вихованців вступив до навчального закладу та наважився розповісти про пережите.

Підозру цим вихователям оголосили у лютому цього року. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду.

Функціонування дитячого будинку сімейного типу припинили. Усіх дітей влаштували до нових прийомних сімей.