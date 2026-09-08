Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 19 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 19 поранених (оновлено)
ГоловнаПраво

До суду скерували справу батьків-вихователів із Дніпра, яких обвинувачують у катуванні шістьох дітей

За даними слідства, з 2019 по 2024 рік дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі та застосовували до них жорстокі покарання.

До суду скерували справу батьків-вихователів із Дніпра, яких обвинувачують у катуванні шістьох дітей
До суду скерували справу батьків-вихователів із Дніпра
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпрі батьків-вихователів обвинувачують у катуванні шістьох дітей. За даними слідства, з 2019 по 2024 рік дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі та застосовували до них жорстокі покарання.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора. 

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Їх обвинувачують у систематичному катуванні шістьох дітей віком від 3 до 10 років (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Реклама

У ОГП зазначають, що дітей не називали на ім’я, натомість використовували образливі й нецензурні прізвиська. Дівчат стригли наголо та били стеблами троянд. Одну з них ударили лозиною по обличчю через те, що вона загубила голку, якою намагалася зашити одяг.

За «непослух» дітей могли тижнями змушувати спати на дерев’яній лавці без постелі та годувати лише хлібом і водою. Так карали навіть за те, що дитина без дозволу брала їжу.

За найменшу провину вихованців били ременем із металевою пряжкою, лозинами, палицями та вибивачкою для килимів - інколи з такою силою, що вона ламалася. Один із дітей розповів, що вихователь з розбігу вдарив його ногою в голову, а потім продовжив бити кулаками.

Дітей також змушували стояти колінами на гречці та ходити по камінню до крові.

Серед найбільш жорстоких епізодів, встановлених слідством, покарання, під час яких дітей саджали на ланцюг і примушували імітувати поведінку тварин. Їжу кидали на землю, а якщо дитина не піднімала її - тикали обличчям у хліб. На одного з хлопців після прогулянки із собакою надягли ошийник.

Крім того, вихованців використовували як безоплатну робочу силу під час ремонтних робіт на дачі батьків-вихователів.

Про те, що роками відбувалося в дитячому будинку сімейного типу, стало відомо лише після того, як найстарший із вихованців вступив до навчального закладу та наважився розповісти про пережите.

Підозру цим вихователям оголосили у лютому цього року. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду.

Функціонування дитячого будинку сімейного типу припинили. Усіх дітей влаштували до нових прийомних сімей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies