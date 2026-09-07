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На Тернопільщині митника підозрюють у торгівлі відстрочками через вступ до вишів

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років.

На Тернопільщині митника підозрюють у торгівлі відстрочками через вступ до вишів
На Тернопільщині митника підозрюють у схемі із відстрочками
Фото: ДБР

Головного державного інспектора Тернопільської митниці підозрюють у торгівлі відстрочками через вступ до вишів.

Про це розповіли у ДБР.

«Працівники ДБР спільно з СБУ викрили головного державного інспектора Тернопільської митниці, який організував схему заробітку на ухиленні від мобілізації. За 5 тисяч доларів США він обіцяв військовозобов’язаному безперешкодний вступ до коледжу з подальшим переведенням до університету задля гарантованої відстрочки», – розповіли у відомстві. 

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Митник діяв у змові з поки невстановленими працівниками закладів освіти. За «пакетну послугу» він вимагав 5 тисяч доларів США, переконуючи клієнта, що самостійно вступити неможливо.

Схема охоплювала кілька етапів. Упродовж лютого – вересня 2026 року фігурант координував передачу документів, зв'язувався з представниками навчального закладу та особисто супроводжував чоловіка на вступні випробування. Після цього військовозобов’язаного зарахували на навчання, що дало йому законну відстрочку.

Митник гарантував, що після коледжу організує успішне зарахування до Західноукраїнського національного університету для подальшого збереження відстрочки.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання, роботи та в автомобілі митника, а також у приміщеннях закладів освіти. Вилучили документи та інші докази.

Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років.

Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми, зокрема серед працівників навчальних закладів.

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