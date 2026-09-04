СБУ викрила зрадника у листопаді 2025 року на коригуванні обстрілів правобережжя Херсонщини.

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За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили старосту громади на Херсонщині, який коригував атаки російських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у листопаді 2025 року на коригуванні обстрілів правобережжя Херсонщини", – ідеться у повідомленні.

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Як з’ясувало розслідування, наведенням ворожих атак займався завербований фсб староста одного із селищ Новокаховської громади.

Під час окупації регіону у 2022 році зрадник формував для рашистів списки жителів його громади для проведення псевдореферендуму.

Тоді він отримав від окупаційної адміністрації російський паспорт, який планував використати для виїзду до РФ.

Однак, після звільнення правобережжя регіону зловмисник не встиг втекти до РФ і спочатку "заліг на дно" у своєму селищі.

Згодом він почав публікувати антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російської спецслужби.

Після вербування зрадник відстежував пункти тимчасового базування Сил оборони, по яких рашисти готували удари реактивною артилерією та керованими авіабомбами.

Щоб зібрати розвіддані, агент завуальовано опитував односельців, а також візуально спостерігав за рухом автоколон українських військ.

Також до співпраці з ворогом зрадник залучив свою матір, яка допомагала йому відстежувати локації Сил оборони.

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Далі агент мав виїхати до сусіднього регіону для коригування російських обстрілів Миколаївщини. Але контррозвідники СБУ затримали його під час підготовки до агентурного "відрядження". При обшуках у нього було виявлено смартфон із доказами роботи на фсб та російський паспорт.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За фактом причетності до співпраці з ворогом матері засудженого тривають слідчі дії для притягнення її до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за сприяння командування 30-го корпусу морської піхоти ВМС України та процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.