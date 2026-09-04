Росія сьогодні кілька разів атакувала Київ: є наслідки в кількох районах (оновлено)

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Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області. В Солом'янському районі є загоряння нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом він додав, що в Голосіївському районі поранено людину. Жінці надали допомогу амбулаторно.

Оновлення. Після 13-ї години в місті знову працювала ППО.

Також вибухи лунали після 15-ї години. У Шевченківському районі міста уламки впали на дах нежитлової будівлі. Поранено щонайменше семеро людей. Внаслідок цієї атаки пошкоджено будівлю СБУ. Дрон цілив у кабінет в.о. голови Служби Олександра Поклада.