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Вчора у Києві від обстрілів постраждали 14 людей

Уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.

Вчора у Києві від обстрілів постраждали 14 людей
Наслідки атаки на Київ, 20 серпня
Фото: ДСНС Києва

Вчора, 3 вересня, Росія не припиняла атакувати Київ. У результаті постраждали 14 мешканців. Уламки впали у чотирьох районах. 

Про це йдеться у повідомленні КМВА

За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.

Унаслідок падіння уламків на проїжджу частину та на відкриту територію пошкоджено автомобілі, постраждали люди. Ушкоджень зазнав і житловий будинок. Загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, серед них - 12-річна дівчинка.

У Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої атаки. ВІн знаходиться за адресою вул. Героїв Маріуполя, 7-А. Графік роботи: з 09:00 до 18:00. Телефон для довідок: 068 432 45 35.

  • У Києві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих тривалих перебоїв з електроенергією, теплом і водою. Місто вже визначає людей, яким у такій ситуації може знадобитися додаткова підтримка або тимчасове переміщення.
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