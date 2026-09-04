Вчора у Києві від обстрілів постраждали 14 людей

Уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.

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Вчора, 3 вересня, Росія не припиняла атакувати Київ. У результаті постраждали 14 мешканців. Уламки впали у чотирьох районах.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.

Унаслідок падіння уламків на проїжджу частину та на відкриту територію пошкоджено автомобілі, постраждали люди. Ушкоджень зазнав і житловий будинок. Загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, серед них - 12-річна дівчинка.

У Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої атаки. ВІн знаходиться за адресою вул. Героїв Маріуполя, 7-А. Графік роботи: з 09:00 до 18:00. Телефон для довідок: 068 432 45 35.