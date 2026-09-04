Вчора у Києві від обстрілів постраждали 14 людей

Вчора, 3 вересня, Росія не припиняла атакувати Київ. У результаті постраждали 14 мешканців. Уламки впали у чотирьох районах.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.
Унаслідок падіння уламків на проїжджу частину та на відкриту територію пошкоджено автомобілі, постраждали люди. Ушкоджень зазнав і житловий будинок. Загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, серед них - 12-річна дівчинка.
У Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої атаки. ВІн знаходиться за адресою вул. Героїв Маріуполя, 7-А. Графік роботи: з 09:00 до 18:00. Телефон для довідок: 068 432 45 35.
- У Києві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих тривалих перебоїв з електроенергією, теплом і водою. Місто вже визначає людей, яким у такій ситуації може знадобитися додаткова підтримка або тимчасове переміщення.