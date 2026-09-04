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На Запоріжжі затримали зловмисників, яких підозрюють у викраденні елементів залізниці на понад 5 млн гривень

У фігурантів знайшли форму військовослужбовців ЗСУ, яку вони використовували для конспірації.

На Запоріжжі затримали зловмисників, яких підозрюють у викраденні елементів залізниці на понад 5 млн гривень
Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

На Запоріжжі затримали зловмисників, яких підозрюють у викраденні елементів контактної залізничної мережі на суму 5 200 000 гривень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

Двоє чоловіків приїхали до Запоріжжя, де серед ночі 24 серпня демонтували елементи залізниці. Зловмисники вирізали понад 1250 метрів мідних контактних дротів і спеціальні затискачі. Викрадене завантажили до автомобіля. Поліцейські затримали фігурантів під час спроби втекти з місця злочину. 

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З автівки вилучили викрадені елементи контактної мережі, знаряддя злочину, а також форму військовослужбовців ЗСУ, яку чоловіки використовували для конспірації. Крім того, правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Внаслідок інциденту "Укрзалізниці" завдано майнової шкоди на загальну суму понад 5 200 000 гривень.

 22-річного та 44-річного фігурантів затримали.Обом повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

В поліції зазначили, що зібрали докази причетності затриманих до аналогічного злочину, вчиненого в липні цього року.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

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