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​Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Федорову очолити Агентство відновлення

Федоров зазначив, що це буде поєднання 2 ліній відповідальності.

​Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Федорову очолити Агентство відновлення
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Зоряна Стельмах

Президент Володимир Зеленський запропонував начальнику Запорізької ОВА Івану Федорову очолити Агентство відновлення.

Про це Федоров розповів під час звіту про 1000 днів роботи на посаді, передає Укрінформ.

За словами очільника ОВА, під час розмови із президентом вони обговорили подальшу роботу Запорізької області. Зеленський наголосив, що регіон залишається пріоритетним для держави через його стратегічне значення.

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Федоров розповів, що отримав пропозицію очолити Агентство відновлення та відповідати за захист стратегічно важливих об’єктів по всій Україні.

"Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати", – сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що можливий перехід на нову посаду не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю.

"Цей перехід не означає, що покину Запорізьку область. Навпаки – це поєднання двох ліній відповідальності",– заявив він.

Федоров додав, що продовжить працювати в області як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиме за Запоріжжя. Водночас досвід регіону він планує масштабувати на всю Україну.

Офіційного рішення про звільнення Івана Федорова з посади начальника Запорізької ОВА та його призначення керівником Агентства відновлення наразі немає.

  • Федоров очолив Запорізьку ОВА у лютому 2024 року. З грудні 2020 був міським головою Мелітополя. У березні 2022 року був викрадений російськими військовими та взятий у полон.
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