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Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу

Обговорили, зокрема, необхідну підтримку бізнесу в умовах російських ударів.

Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу. З керівництвом найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів обговорили передусім, як держава може підтримати ці  бізнеси в умовах постійних ворожих обстрілів. 

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Міністри фінансів та економіки разом із Національним банком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - зазначив Зеленський.

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Держава збільшує можливості для участі в програмі доступного кредитування, щоб бізнеси отримали ресурси на відновлення. 

Президент додав, що Міністерство закордонних справ повинно допомогти з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності. 

Обговорили також специфіку роботи в умовах повітряних тривог і, зокрема, нового підходу до оповіщень.

За словами Зеленського, потреби бізнесу будуть фіксувати щотижня і вирішувати питання, які виникають, заради безперебійного постачаннях у міста та громади. Наради з представниками бізнесу, урядовцями та необхідними структурами планують проводити регулярно.  

  • Рада схвалила за основу законопроєкт про нові правила надання держдопомоги бізнесу. Документ пропонує повернути Антимонопольному комітету повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу.
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