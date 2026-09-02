Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу. З керівництвом найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів обговорили передусім, як держава може підтримати ці бізнеси в умовах постійних ворожих обстрілів.

Про це повідомив президент України на своїй сторінці в Telegram.

"Міністри фінансів та економіки разом із Національним банком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - зазначив Зеленський.

Реклама

Держава збільшує можливості для участі в програмі доступного кредитування, щоб бізнеси отримали ресурси на відновлення.

Президент додав, що Міністерство закордонних справ повинно допомогти з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності.

Обговорили також специфіку роботи в умовах повітряних тривог і, зокрема, нового підходу до оповіщень.

За словами Зеленського, потреби бізнесу будуть фіксувати щотижня і вирішувати питання, які виникають, заради безперебійного постачаннях у міста та громади. Наради з представниками бізнесу, урядовцями та необхідними структурами планують проводити регулярно.