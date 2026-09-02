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Зеленський після розмови з Мерцом: Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця

Лідери країн обговорили атаку по аеродрому в Лейпцигу.

Зеленський після розмови з Мерцом: Німеччина передасть Україні нові пакети ППО цього місяця
Зеленський провів розмову з Мерцом
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже цього місяця. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, під час розмови вони також обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Президент назвав її черговою ескалацією з боку Росії та зазначив, що Мерц поінформував його про заходи, яких Німеччина вжила у відповідь.

Окремо співрозмовники обговорили угоду Drone Deal. Українська та німецька команди зараз завершують роботу над її текстом і визначають дату підписання. Зеленський заявив, що угода має посилити можливості для захисту України та Німеччини.

"Домовилися про особисту зустріч", – зазначив український президент.

Також він запевнив Мерца, що Україна готова ділитися з Німеччиною експертизою та досвідом.

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