Туск: найближчі місяці можуть бути ключовими не лише для України, а й для безпеки Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що осінь і зима можуть стати визначальними для майбутнього України, а також для безпеки Польщі та всього вільного світу.

Про це він сказав під час заходів на Вестерплатте з нагоди 87-ї річниці початку Другої світової війни, пише Polsat.

"Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які перед нами, можуть бути ключовими не лише для незалежності України, але й для нас. А також для безпеки Польщі та всього вільного світу", – наголосив Туск.

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Він закликав країни Заходу не залишати Україну саму перед російською агресією та не повторювати помилок, які були напередодні Другої світової війни. Туск наголосив, що доля України безпосередньо пов’язана з майбутнім інших європейських держав.

"Доля України – це також наша доля найближчим часом", – сказав прем’єр.

Польський прем’єр також наголосив, що Росія продовжує діяти проти європейських країн не лише на полі бою. Він згадав випадки саботажу, диверсій та провокацій у Польщі, Фінляндії, країнах Балтії, Румунії, Данії та Німеччині.

Туск заявив, що Польща "найімовірніше" знову зіткнулася з актами саботажу та підпалами кілька десятків годин тому. Він також припустив, що за низкою провокацій можуть стояти російські спецслужби.