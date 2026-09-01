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Туск: найближчі місяці можуть бути ключовими не лише для України, а й для безпеки Польщі

Польський прем’єр закликав не допускати помилок, які були напередодні Другої світової війни.

Туск: найближчі місяці можуть бути ключовими не лише для України, а й для безпеки Польщі
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що осінь і зима можуть стати визначальними для майбутнього України, а також для безпеки Польщі та всього вільного світу. 

Про це він сказав під час заходів на Вестерплатте з нагоди 87-ї річниці початку Другої світової війни, пише Polsat.

"Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які перед нами, можуть бути ключовими не лише для незалежності України, але й для нас. А також для безпеки Польщі та всього вільного світу", – наголосив Туск.

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Він закликав країни Заходу не залишати Україну саму перед російською агресією та не повторювати помилок, які були напередодні Другої світової війни. Туск наголосив, що доля України безпосередньо пов’язана з майбутнім інших європейських держав.

"Доля України – це також наша доля найближчим часом", – сказав прем’єр.

Польський прем’єр також наголосив, що Росія продовжує діяти проти європейських країн не лише на полі бою. Він згадав випадки саботажу, диверсій та провокацій у Польщі, Фінляндії, країнах Балтії, Румунії, Данії та Німеччині. 

Туск заявив, що Польща "найімовірніше" знову зіткнулася з актами саботажу та підпалами кілька десятків годин тому. Він також припустив, що за низкою провокацій можуть стояти російські спецслужби.

  • Нещодавно після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Туск заявив про посилення російської ескалації. Він наголосив, що Україна потребує підсилення повітряного захисту, оскільки це безпосередньо впливає на безпеку самої Польщі та всієї Європи. Варшава і Альянс готуються до будь-якого розвитку подій і не виключають можливих провокацій з боку Росії проти членів НАТО.
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