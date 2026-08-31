Зеленський увільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань

"Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", – ідеться у тексті указу.

Президент України Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника Президента України зі стратегічних питань.

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