Зеленський увільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань

Президент України Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника Президента України зі стратегічних питань.
Відповідний указ №844/2026 глава держави підписав 31 серпня.
"Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", – ідеться у тексті указу.
- 4 вересня 2024 Рада відправила Камишіна у відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Вже 8 вересня того ж року Камишін став радником президента зі стратегічних питань.
- Камишін очолив Мінстратегпром в березні 2023 року. У 2021-2023 він був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента Зеленського.
- До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.