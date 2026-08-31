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Зеленський увільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань

Відповідний указ Президент підписав 31 серпня.

Зеленський увільнив Камишіна з посади радника Президента зі стратегічних питань
Олександр Камишін
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника Президента України зі стратегічних питань.

Відповідний указ №844/2026 глава держави підписав 31 серпня.

"Увільнити КАМИШІНА Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", – ідеться у тексті указу.

  • Камишін очолив Мінстратегпром в березні 2023 року. У 2021-2023 він був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента Зеленського.
  • До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.
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