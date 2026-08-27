Єврокомісія не знала про візит директора ЦРУ до Москви

У Брюсселі також заявили, що продовжують нарощувати власні оборонні потужності.

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Європейська комісія не отримувала попередження про поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. На тлі цього у Брюсселі заявили, що ЄС продовжує нарощувати власні оборонні спроможності.

Про це 27 серпня повідомили речники Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що Реткліфф не повідомляв Брюссель про свій графік. Результати візиту Піньо не прокоментувала.

Речник Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє, своєю чергою, наголосив, що ЄС не відкладає посилення оборони до 2030 року. Так він відповів на запитання, чи може поїздка Реткліффа до Росії стати підставою для прискорення реалізації флагманської оборонної ініціативи ЄС "Готовність 2030".

За словами Реньє, Брюссель уже вживає конкретних заходів. Зокрема, 26 серпня Румунія отримала перший транш у розмірі 2,5 млрд євро в межах фінансового інструменту SAFE, призначеного для зміцнення оборонних можливостей та розвитку ВПК.

Загалом, за даними Єврокомісії, у межах SAFE вже забезпечено фінансування на понад 90 млрд євро.

Що відомо про візит голови ЦРУ до Росії?

За інформацією медіа, під час переговорів Джон Реткліфф закликав російських посадовців не загострювати ситуацію із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.