Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна

​На аеродромі "Міллерово" у Ростовській області уразили РЛС "Небо-У"

Вартість такої станції сягає 100 мільйонів доларів.

​На аеродромі "Міллерово" у Ростовській області уразили РЛС "Небо-У"
РЛС "Небо-У"
Фото: Скриншот з відео

Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-У" на військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області Росії. 

Про це повідомила в Telegram 429 окрема бригада "АХІЛЛЕС".

Удару по РЛС завдали бійці роти дальнього ураження. Орієнтовна вартість такої станції становить близько $100 млн.

У "АХІЛЛЕСі" зазначили, що українські сили прагнуть встановити вогневий контроль над аеродромом "Міллерово", який розташований приблизно за 170 км від лінії бойового зіткнення.

Російська армія регулярно використовує цей аеродром для запуску ударних та імітаційних безпілотників, зокрема "Шахедів". Звідси, за даними українських військових, здійснюються атаки по східних, центральних та північних регіонах України.

  • Вчора, 26 серпня, та в ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України поцілили по низці важливих об'єктів противника. Зокрема в районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.
  • Також у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами поцілили в ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies