​На аеродромі "Міллерово" у Ростовській області уразили РЛС "Небо-У"

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Українські військові уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-У" на військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області Росії.

Про це повідомила в Telegram 429 окрема бригада "АХІЛЛЕС".

Удару по РЛС завдали бійці роти дальнього ураження. Орієнтовна вартість такої станції становить близько $100 млн.

У "АХІЛЛЕСі" зазначили, що українські сили прагнуть встановити вогневий контроль над аеродромом "Міллерово", який розташований приблизно за 170 км від лінії бойового зіткнення.

Російська армія регулярно використовує цей аеродром для запуску ударних та імітаційних безпілотників, зокрема "Шахедів". Звідси, за даними українських військових, здійснюються атаки по східних, центральних та північних регіонах України.