Суспільне: за Ірину Мудру внесли частину застави

На суді вона казала, що частину коштів може внести сама, а на частину розраховує від близьких.

За колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави, повідомив її адвокат Суспільному. Він не назвав точну суму, що була внесена. Заставодавців було декілька.

25 серпня ВАКС призначив Ірині Мудрій утримання під вартою з можливістю застави в 20 мільйонів гривень. САП просила про утримання під вартою і заставу в 150 мільйонів, а Ірина Мудра та її адвокати – відмовитися від призначення запобіжного заходу або обрати такий, що не пов'язаний з утриманням під вартою.

Реклама

Коментуючи рішення суду журналістам, Мудра сказала, що частину коштів має сама, а частину вона розраховує отримати від друзів і знайомих.

У чому підозрюють Ірину Мудру?

19 серпня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію «Форест Гамп», в межах якої викрили злочинне угруповання, що забезпечило внесення застави за ексміністра Германа Галущенка за рахунок нелегально здобутих коштів. Схему організували з використанням державного «Сенс Банку». Загалом у причетності до цього угруповання підозрюють 13 людей, а його організаторами слідство вважає двох народних обранців: чинного – Вадима Столара і колишнього – Максима Микитася.

Ірина Мудра, за версією слідчих, була учасницею угруповання. Вона на суді казала, що, на її думку, саме Микитась записував розмови з нею, в яких обговорював злочинні наміри й дії.

Крім відмивання коштів, угруповання підозрюють у рейдерському захопленні нерухомості підприємств. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

САП повідомила, що підозри оголошені за статтями: 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Максим Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просило заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Германа Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.

Столар, за інформацією журналістів, перебуває за кордоном.