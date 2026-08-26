Зеленський присвоїв Стефанчуку ранг надзвичайного і повноважного посла

"Присвоїти ОСТАШУ Ігорю Івановичу – директору Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» – дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу", - йдеться в указі.

Також Президент присвоїв Ігорю Осташу дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.

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