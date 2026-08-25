У Києві вручили відзнаки "Національна легенда України", серед лауреатів - "Брати Гадюкіни" і Шон Пен

У Києві за участю президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської відбулася церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Після першої «Легенди», після відзначення 30-річчя нашої незалежності почалася повномасштабна війна. А сьогодні ми відзначаємо 35 років незалежності, і в нас є держава, є незалежність, є наші сильні воїни", - сказав Зеленський перед врученням нагород.

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Окремо він відзначив іноземних партнерів, які підтримують Україну. Зокрема, американського актора Шона Пена, який особисто був присутній на врученні відзнаки.

"У нас сьогодні наші іноземні партнери. Шон Пен на вручення «Оскара», бачите, не прийшов у себе в Америці, а на вручення «Легенди» прийшов", - сказав Зеленський.

Відзнакою посмертно було нагороджено українського дисидента, правозахисника, державного діяча, Героя України Левка Лук’яненка і співака, музиканта, лідера рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського. Нагороду Левка Лук’яненка отримала його дружина Надія Лук’яненко, Сергія Кузьмінського – учасник гурту "Брати Гадюкіни" Ігор Мельничук, Євгена Станковича – його донька Рада Станкович.

Також нагороджено музикантів рок-гурту "Брати Гадюкіни" Павла Крахмальова, Михайла Лундіна та Ігоря Мельничука.

Нагороджено засновника благодійної організації World Central Kitchen, амбасадора United24 Хосе Рамона Андреса Пуерту (США), кращого футболіста Європи 1986 року Ігоря Бєланова, директора відокремленого підрозділу "Придніпровська теплова електрична станція" АТ "ДТЕК Дніпроенерго" Анатолія Боричевського та старшого лейтенанта, начальника групи штабу 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Олександра Дзюбу.

Також серед лауреатів – скульптор, народний художник України Анатолій Кущ, полковник, Герой України Ростислав Лазаренко, ведуча телевізійної служби новин ТРК "Студія "1+1" Алла Мазур.

Відзнаку отримали молодший лейтенант, командир відділення роти 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Антін Рощін, художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Тіберій Сільваші, композитор, Герой України Євген Станкович, майор медичної служби, командир 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ Асан Чарухов та старша медична сестра операційна медичної роти 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Надія Яріш.

Яріш, отримуючи відзнаку, нагадала про полонених бійців «Азову», яких зараз близько 700.

"Вони щодня зазнають страждань, знущань, з кожним днем вони втрачають здоров’я і навіть життя. На цей час відомо про 375 громадян України, які були закатовані в Росії. Поверніть усіх додому", - попросила Яріш.