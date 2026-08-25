За чотири з половиною роки Росія скоїла 971 злочин проти українських журналістів і медіа, - ІМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 134 медійники, 15 із них були вбиті під час виконання професійних обов’язків.

За чотири роки та шість місяців від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 971 злочин проти журналістів і медіа в Україні.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Також у період від 24 липня до 24 серпня 2026 року ІМІ зафіксував п’ять нових випадків негативних наслідків російської війни для медіа. Зокрема, були пошкоджені або зруйновані чотири редакційні офіси. Загальна кількість таких випадків зросла до 105.

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Ще одне медіа через наслідки російської війни припинило випуск друкованої версії - “Кременчуцька газета” з Полтавщини тимчасово зупинила випуск друкованої версії через падіння рекламного ринку та мобілізацію працівників. Онлайн-версія продовжує працювати.

Отже, станом на 24 серпня 2026 року, через війну припинили діяльність 338 медіа.

Пошкоджені редакції

Редакція газети “Вісті Барвінківщини” зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу Барвінкового на Харківщині. Вибухова хвиля вибила вікна й двері, пошкодила стіни та стелю, зруйнувала меблі.

У Запоріжжі російська атака пошкодила студію Радіо на дотик. Вибито панорамні вікна, пошкоджено стіну та двері, приміщення засипало уламками скла. Працівники не постраждали, медіа продовжило роботу.

Російський безпілотник вибухнув біля редакції газети “Вісті Нововоронцовщини” в Нововоронцовці на Херсонщині. Вибило вікна й двері, приміщення засипало склом. Редакція евакуювала майно та шукає інше приміщення для роботи.

У Києві пошкоджений офіс телеканалу “Ми – Україна” внаслідок масованої російської атаки. Вибито вікна, пошкоджено ньюзрум і частину стелі. Працівники не постраждали, телеканал продовжує працювати в штатному режимі.

Інститут масової інформації нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 134 медійники, 15 з них були вбиті під час виконання професійних обов’язків. Водночас Росія незаконно утримує щонайменше 27 цивільних українських медійників.