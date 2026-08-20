Аудиторія українських онлайн-медіа продовжує скорочуватися, - дослідження ІМІ

За даними Similarweb, у травні-липні 2026 року трафік українських онлайн-медіа зменшився порівняно з четвертим кварталом 2025 року.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Попри те що склад 10 найпопулярніших сайтів здебільшого зберігся, для більшості медіа було характерним падіння відвідуваності. Винятком стали чотири медіа, які змогли наростити аудиторію: NV, “24 канал”, РБК-Україна та Oboz.ua.

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Зазначається, що зросла відвідуваність таких медіа: NV (+25,4%), “24 каналу” (+10,5%), РБК-Україна (+2,2%) та Oboz.ua (+1,7%). А найбільше падіння трафіку зафіксовано в “Цензора” (-37,1%), УНІАН (-20,9%) та “Української правди” (-20,5%). Дещо менше просідання трафіку має “Кореспондент” (-16,3%), TCH (-4,6%) та Суспільне (-3,4%).

Огляд аудиторії сайтів, то, за даними Similarweb, більшість має переважно чоловічу аудиторію. Лише аудиторія Суспільного демонструє майже гендерно збалансовану аудиторію: 57,5% чоловіків та 42,5% жінок

Також значну кількість відвідувань приносять соцмережі.

Експерти ІМІ також проаналізували такі параметри в 10 найпопулярніших медіа, як: час перебування відвідувачів на сайті; кількість переглянутих сторінок і показник відмов (позначає відсоткове співвідношення кількості відвідувачів, що залишили сайт прямо зі сторінки входу або переглянули не більш ніж одну сторінку сайту).

Дані Similarweb фіксують різні моделі споживання контенту серед проаналізованих онлайн-медіа. Найбільший середній час перебування користувачів на сайті – у “Цензора” (3 хв 58 сек) та “Української правди” (3 хв 28 сек), а також “Кореспондента” (2 хв 55 сек).

Водночас для УНІАН (1 хв 00 сек), “24 каналу” (1 хв 24 сек) та Суспільного (1 хв 24 сек) характерний найкоротший час перебування на сайті, що може свідчити про швидке, фрагментарне споживання новин.

Щодо показника відмов, то найвищі значення фіксуються в Суспільного (55,51%), “Української правди” (49,64%) та “Цензора” (48,15%). Найнижчий показник відмов в УНІАН (22,11%) та Oboz.ua (28,43%), що вказує на глибший перегляд контенту серед аудиторії.