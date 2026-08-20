Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Аудиторія українських онлайн-медіа продовжує скорочуватися, - дослідження ІМІ

Водночас, значну кількість відвідувань приносять соцмережі.  

Аудиторія українських онлайн-медіа продовжує скорочуватися, - дослідження ІМІ
Ілюстративне фото
Фото: delfi.lt

За даними Similarweb, у травні-липні 2026 року трафік українських онлайн-медіа зменшився порівняно з четвертим кварталом 2025 року.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Попри те що склад 10 найпопулярніших сайтів здебільшого зберігся, для більшості медіа було характерним падіння відвідуваності. Винятком стали чотири медіа, які змогли наростити аудиторію: NV, “24 канал”, РБК-Україна та Oboz.ua.

Реклама

 

Зазначається, що зросла відвідуваність таких медіа: NV (+25,4%), “24 каналу” (+10,5%), РБК-Україна (+2,2%) та Oboz.ua (+1,7%). А найбільше падіння трафіку зафіксовано в “Цензора” (-37,1%), УНІАН (-20,9%) та “Української правди” (-20,5%). Дещо менше просідання трафіку має “Кореспондент” (-16,3%), TCH (-4,6%) та Суспільне (-3,4%). 

Огляд аудиторії сайтів, то, за даними Similarweb, більшість має переважно чоловічу аудиторію. Лише аудиторія Суспільного демонструє майже гендерно збалансовану аудиторію: 57,5% чоловіків та 42,5% жінок

Також значну кількість відвідувань приносять соцмережі.  

Експерти ІМІ також проаналізували такі параметри в 10 найпопулярніших медіа, як: час перебування відвідувачів на сайті; кількість переглянутих сторінок і показник відмов (позначає відсоткове співвідношення кількості відвідувачів, що залишили сайт прямо зі сторінки входу або переглянули не більш ніж одну сторінку сайту).

Дані Similarweb фіксують різні моделі споживання контенту серед проаналізованих онлайн-медіа. Найбільший середній час перебування користувачів на сайті – у “Цензора” (3 хв 58 сек) та “Української правди” (3 хв 28 сек), а також “Кореспондента” (2 хв 55 сек). 

Водночас для УНІАН (1 хв 00 сек), “24 каналу” (1 хв 24 сек) та Суспільного (1 хв 24 сек) характерний найкоротший час перебування на сайті, що може свідчити про швидке, фрагментарне споживання новин.

Щодо показника відмов, то найвищі значення фіксуються в Суспільного (55,51%), “Української правди” (49,64%) та “Цензора” (48,15%). Найнижчий показник відмов в УНІАН (22,11%) та Oboz.ua (28,43%), що вказує на глибший перегляд контенту серед аудиторії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies