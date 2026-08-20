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На війні загинув керівник Музею окупації Києва Віталій Штефан

У жовтні 2024 року він зник безвісти на Курському напрямку

На війні загинув керівник Музею окупації Києва Віталій Штефан

На війні проти російських окупантів загинув Віталій Штефан - керівник Музею окупації Києва - філії Музею історії міста Києва.

Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбуці.

"Після закінчення університету Віталій працював за фахом, викладав історію, а у 2018 році долучився до музейної роботи, присвятивши себе збереженню та осмисленню історії Києва", - йдеться в повідомленні.

Штефан долучився до Збройних сил України в 2022 році, після початку повномасштабної війни. Він служив у 1-му батальйоні 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" стрільцем-помічником гранатометника.

У жовтні 2024 року Штефан зник безвісти на Курському напрямку. Нажаль, днями його загибель підтвердилась.

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