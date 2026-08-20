На Київщині через російську атаку пошкоджений склад "Фори", який ​почали використовувати лише минулого тижня

У мережі поінформували, що знову вимушені перебудовувати маршрути.

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У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки 20 серпня пошкоджений склад мережі супермаркетів "Фора".

Про це ідеться на сторінці "Фори" у Фейсбуці.

"Сьогодні Росія знову атакувала нашу логістику. Постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція", - ідеться у повідомленні.

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Працівники не постраждали, оскільки вчасно були виведені із розподільчого центру.

Цей склад почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру.

У мережі поінформували, що знову перебудовують маршрути та шукають рішення, щоб улюблені продукти й надалі були поруч.

"Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але "Фора" продовжує працювати", - підкреслили у мережі.