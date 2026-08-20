У Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню і дитячий садок.

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До ліквідації наслідків російського удару по столиці й містах Київської області залучили понад 600 рятувальників ДСНС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Роботи тривають у Києві, Броварах і Борисполі.

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У Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню і дитячий садок.

“Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів”, – сказав президент.

За його словами, сили ППО сьогодні збили всі російські “калібри”.

“Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів. Найбільша загроза – балістика”, – додав Зеленський.

Наразі відомо про 15 загиблих і 35 постраждалих унаслідок обстрілів Києва. На Київщині через атаку загинув чоловік і постраждали семеро людей. Пошкоджений промисловий обʼєкт.