Поліція Донеччини оголосила підозру російському військовому у вбивстві українських полонених

Зараз підозрюваний перебуває у таборі для військовополонених.

Правоохоронці встановили особу російського військового, якого підозрюють у вбивстві українських військовополонених під час бойових дій на Донеччині. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила Національна поліція України.

Воєнний злочин стався у жовтні 2025 року поблизу Шахового Покровського району. Тоді російські військовослужбовці захопили в полон двох бійців ЗСУ.

Після допиту одного з українських військових окупант вивів до лісосмуги та застрелив пострілом з автомата в голову. Іншого полоненого, за даними поліції, вбили таким самим способом.

Особу одного з причетних до злочину вдалося встановити. Це 34-річний житель Красноярського краю РФ, військовослужбовець однієї з гвардійських бригад морської піхоти російської армії. Слідчі поліції Донецької області повідомили йому про підозру. Наразі підозрюваний перебуває у таборі для військовополонених.

Злочини щодо українців в полоні

На Харківщині російські військові 36 днів тримали в підвалі чоловіка, який шукав їжу для матері. Жінка померла, так і не дочекавшись сина. Під час бойових дій українські військові вибили окупантів із зайнятих позицій, звільнили потерпілого та взяли російських військових у полон.