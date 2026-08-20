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Російський дрон влучив у художній музей у Херсоні

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російський дрон влучив у художній музей у Херсоні
Росія вдарила дроном по музею
Фото: ДСНС Херсонщини

Вранці 20 серпня російський FPV-дрон влучив у будівлю Херсонського обласного художнього музею та господарську споруду поруч. Про це повідомили у ДСНС.

Після удару виникла пожежа. Рятувальники загасили її, попри загрозу повторної атаки.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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Обстріл музею у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонщини
Обстріл музею у Херсоні

Обстріл музею у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонщини
Обстріл музею у Херсоні

Обстріл музею у Херсоні
Фото: ДСНС Херсонщини
Обстріл музею у Херсоні

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, упродовж минулої доби російські війська атакували Херсон та 43 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 20 отримали поранення.

Російські військові застосовували авіацію, безпілотники та артилерію. Під вогнем опинилися житлові квартали й об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені п’ять багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Також російські удари понівечили музей, заклад громадського харчування, станцію техобслуговування, маршрутне таксі, автомобіль швидкої допомоги, господарські споруди та приватні авто.

Напередодні зі звільнених громад Херсонщини евакуювали шістьох людей.

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