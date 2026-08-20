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Майже 500 рятувальників ліквідовують наслідки російської атаки

Задіяно 116 одиниць спецтехніки. 

Майже 500 рятувальників ліквідовують наслідки російської атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Фото: ДСНС

Станом на ранок 20 серпня над ліквідацією наслідків російської атаки працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спецтехніки.

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький. 

Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Відомо про щонайменше 13 загиблих. 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога.

У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста». Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Також вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині. 

  • У ніч на 20 серпня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю ворога була Київщина. РФ запустила балістику, крилаті, авіаційні ракети, баражуючі боєприпаси і дрони. ППО знешкодила частину цілей.
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