Майже 500 рятувальників ліквідовують наслідки російської атаки

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Станом на ранок 20 серпня над ліквідацією наслідків російської атаки працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спецтехніки.

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Відомо про щонайменше 13 загиблих. 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога.

У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста». Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Також вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині.