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Вчора російська армія втратила 1480 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 472 640 осіб. 

Вчора російська армія втратила 1480 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1480 солдатів, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 7 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб
  • танків  – 12 283 (+7) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 165 (+3) од.
  • артилерійських систем  – 48 261 (+56) од.
  • РСЗВ  – 2 050 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 577 (+0) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
  • крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.
  • спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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