Вчора російська армія втратила 1480 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1480 солдатів, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 7 РСЗВ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб
- танків – 12 283 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.
- артилерійських систем – 48 261 (+56) од.
- РСЗВ – 2 050 (+7) од.
- засоби ППО – 1 577 (+0) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
- крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.
- спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.
Дані уточнюються.