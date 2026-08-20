У Києві та Броварській громаді внаслідок російської атаки аварія в електромережі

Міський голова Броварів на Київщині Ігор Сапожко повідомив, що після обстрілу регіону балістичними та крилатими ракетами склалася аварійна ситуація з електропостачанням громади.
За словами посадовця, відновлювати живлення мережі енергетики зможуть лише після того, як дозволить безпекова ситуація.
У Києві в деяких районах також зафіксовано раптове зникнення світла. Про відключення повідомляють очевидці у житлових масивах Відрадний, Солом'янка, Борщагівка і Нивки.
Блекаут у частині Святошинського та Солом'янського районів підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. За його словами, енергетики з'ясовують причину.
Станом на 1:50 загроза для столиці триває. Росіяни атакували кількома видами ракет, але також існує ймовірність пусків з бортів стратегічної авіації.