Генштаб: 189 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 19 серпня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 70 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6564 дрони-камікадзе та здійснив 2260 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Охрімівки та Бочкового; два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Десять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Карпівки, Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та Лиману; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного та Миколаївки.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Діброви та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 21 ворожий штурм поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

Усього 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Матяшеве, Світле, Білицьке, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Муравка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 15 — поранено; знищено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 90 укриттів противника. Знищено або подавлено 352 безпілотні літальні апарати різних типів.

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П'ять атак окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Воскресенки, Піддубного, Нового Запоріжжя та Рибного.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.