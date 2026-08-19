У Фастові провідник поїзда побив неповнолітнього, бо той знімав його на телефон

Хлопець фіксував на відео, як провідник із машиністом розпивають алкогольні напої.

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Фастівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 17-річного хлопця працівником залізниці.

Інцидент стався увечері 17 серпня під час зупинки пасажирського поїзда Хмельницький — Київ, повідомила Київська облпрокуратура.

Конфлікт виник через те. що неповнолітній зняв на мобільний телефон, як провідник із машиністом розпивають алкогольні напої. Коли хлопець вийшов із вагона на станції Фастів, провідник відмовився впускати його назад і побив.

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Про подію правоохоронцям повідомила мати потерпілого, згодом інформацію підтвердили і медики, які надавали підлітку допомогу.

Оскільки поліція спочатку не внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, рішення про початок розслідування ухвалив особисто керівник окружної прокуратури.

Справу відкрили за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, а правоохоронці вже готують повідомлення про підозру.

Слідчі перевірять стан алкогольного сп'яніння залізничників та дадуть оцінку їхнім діям, хоча Укрзалізниця вже звільнила обох працівників.