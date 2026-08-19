Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоПодії

У Фастові провідник поїзда побив неповнолітнього, бо той знімав його на телефон

Хлопець фіксував на відео, як провідник із машиністом розпивають алкогольні напої.

У Фастові провідник поїзда побив неповнолітнього, бо той знімав його на телефон
поїзд
Фото: Укрзалізниця

Фастівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 17-річного хлопця працівником залізниці. 

Інцидент стався увечері 17 серпня під час зупинки пасажирського поїзда Хмельницький — Київ, повідомила Київська облпрокуратура.

Конфлікт виник через те. що неповнолітній зняв на мобільний телефон, як провідник із машиністом розпивають алкогольні напої. Коли хлопець вийшов із вагона на станції Фастів, провідник відмовився впускати його назад і побив.

Реклама

Про подію правоохоронцям повідомила мати потерпілого, згодом інформацію підтвердили і медики, які надавали підлітку допомогу. 

Оскільки поліція спочатку не внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, рішення про початок розслідування ухвалив особисто керівник окружної прокуратури.

Справу відкрили за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, а правоохоронці вже готують повідомлення про підозру. 

Слідчі перевірять стан алкогольного сп'яніння залізничників та дадуть оцінку їхнім діям, хоча Укрзалізниця вже звільнила обох працівників.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies