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У Херсоні російський дрон атакував бригаду швидкої допомоги

Внаслідок атаки постраждали 70-річна та 45-річна жительки Херсона.

У Херсоні російський дрон атакував бригаду швидкої допомоги
Фото: Харківська прокуратура

Російський дрон атакував авто "швидкої" у Корабельному районі Херсона. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 16:00 російські військові атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги у Корабельному районі Херсона. Постраждали дві жінки, які перебували неподалік від місця удару.

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У 70-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. 45-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

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Бригада екстреної медичної допомоги надала постраждалим необхідну допомогу на місці.

Також меддопомога знадобилась двом мешканцям Херсона, які напередодні вдень потрапили під атаку російського БпЛА у Центральному районі міста.

Внаслідок дронового удару 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес, а 55-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення ноги.

Обом потерпілим призначено амбулаторне лікування.

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