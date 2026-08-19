У Херсоні через атаку російського дрона виникла пожежа

Унаслідок російської атаки у Корабельному районі Херсона постраждав чоловік, також згоріли легкові авто.
Про це повідомляють Херсонська ОВА і ДСНС України.
"В одному з районів міста через влучання ворожого FPV-дрона загорілися 2 квартири. За іншою адресою після атаки безпілотника рф виникла пожежа у 2 легкових автомобілях", – ідеться у повідомленні ДСНС.
Попри загрозу повторних ударів рятувальники ліквідували пожежі.
Відомо, що через атаку у 56-річного херсонця діагностували вибухову травму, опіки обличчя та руки. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.
Обстріли Херсона та області
- 19 серпня у Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: загинула жінка, ще 2 людей були поранені. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
- Вранці росіяни також атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні. Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.