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У Херсоні через атаку російського дрона виникла пожежа

Через атаку дрона згоріли два легкові авто.

У Херсоні через атаку російського дрона виникла пожежа
наслідки атаки РФ по Херсону
Фото: ДСНС України

Унаслідок російської атаки у Корабельному районі Херсона постраждав чоловік, також згоріли легкові авто.

Про це повідомляють Херсонська ОВА і ДСНС України.

"В одному з районів міста через влучання ворожого FPV-дрона загорілися 2 квартири. За іншою адресою після атаки безпілотника рф виникла пожежа у 2 легкових автомобілях", – ідеться у повідомленні ДСНС.

Попри загрозу повторних ударів рятувальники ліквідували пожежі.

Відомо, що через атаку у 56-річного херсонця діагностували вибухову травму, опіки обличчя та руки. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Обстріли Херсона та області

  • 19 серпня у Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: загинула жінка, ще 2 людей були поранені. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. 
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