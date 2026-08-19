У Херсоні через атаку російського дрона виникла пожежа

Через атаку дрона згоріли два легкові авто.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російської атаки у Корабельному районі Херсона постраждав чоловік, також згоріли легкові авто.

Про це повідомляють Херсонська ОВА і ДСНС України.

"В одному з районів міста через влучання ворожого FPV-дрона загорілися 2 квартири. За іншою адресою після атаки безпілотника рф виникла пожежа у 2 легкових автомобілях", – ідеться у повідомленні ДСНС.

Попри загрозу повторних ударів рятувальники ліквідували пожежі.

Відомо, що через атаку у 56-річного херсонця діагностували вибухову травму, опіки обличчя та руки. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Обстріли Херсона та області

19 серпня у Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: загинула жінка, ще 2 людей були поранені. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.