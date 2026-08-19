У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: загинула жінка

Під час удару були також поранені двоє людей.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські військові вранці 19 серпня атакували безпілотником легковий автомобіль у Херсоні. Внаслідок удару загинула жінка, ще двоє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Атака сталася близько 10:15. Усі троє постраждалих перебували в автомобілі. Жінка загинула на місці, ще двоє людей віком 36 та 43 роки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.