ГУР опублікувало дані шістьох російських пропагандистів

Україна закликає держави-партнери обмежити їм в’їзд, заблокувати фінансові активи, а також припинити медійну та комерційну співпрацю.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Головне управління розвідки у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу War&Sanctions оприлюднює інформацію про шістьох російських публічних осіб, які підтримують збройну агресію та безпосередньо беруть участь в інформаційній війні Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Серед них:

Реклама

Сєрґєй Товкач - російський розробник безпілотних систем та автор Telegram-каналу “разработчик БПЛА”. Поширює антиукраїнську риторику, публікує матеріали з районів бойових дій, організовує збори коштів на потреби учасників так званої сво, а також поширює технічну інформацію та поради щодо застосування БпЛА збройними силами РФ проти України;

Алєксєй Чадаєв - російський публіцист і політтехнолог, радник міністра транспорту РФ, генеральний директор АНО “НПЦ “ушкуйник”. Один з організаторів технологічного забезпечення російської агресії проти України у сфері безпілотних авіаційних систем;

Роман Голованов - кореспондент відділу внутрішньої політики видавничого дому “Комсомольская правда”, ведучий телеканалів “спас” та “Соловьев live”. Поширює деструктивні наративи й релігійну дезінформацію, зокрема фейки про нібито “гоніння на православну церкву і християнство” в Україні.

Розділ "Рупори Кремля" порталу War&Sanctions уже містить інформацію про майже 200 представників російської пропаганди. Вони виправдовують агресію та воєнні злочини росіян, маніпулюють суспільно значущою інформацією, поширюють дезінформацію щодо подій на фронті та впливають на громадську думку в різних регіонах світу.

ГУР та Центр протидії дезінформації закликають держави-партнери застосувати персональні санкції до представників пропагандистського апарату РФ, обмежити в’їзд, заблокувати фінансові активи, а також припинити медійну й комерційну співпрацю.