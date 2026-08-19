​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР опублікувало дані шістьох російських пропагандистів

Україна закликає держави-партнери обмежити їм в’їзд, заблокувати фінансові активи, а також припинити медійну та комерційну співпрацю.

ГУР опублікувало дані шістьох російських пропагандистів
Ілюстративне фото
Фото: Центр національного спротиву

Головне управління розвідки у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу War&Sanctions оприлюднює інформацію про шістьох російських публічних осіб, які підтримують збройну агресію та безпосередньо беруть участь в інформаційній війні Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба ГУР

Серед них:

Реклама

Сєрґєй Товкач - російський розробник безпілотних систем та автор Telegram-каналу “разработчик БПЛА”. Поширює антиукраїнську риторику, публікує матеріали з районів бойових дій, організовує збори коштів на потреби учасників так званої сво, а також поширює технічну інформацію та поради щодо застосування БпЛА збройними силами РФ проти України;

Алєксєй Чадаєв - російський публіцист і політтехнолог, радник міністра транспорту РФ, генеральний директор АНО “НПЦ “ушкуйник”. Один з організаторів технологічного забезпечення російської агресії проти України у сфері безпілотних авіаційних систем;

Роман Голованов - кореспондент відділу внутрішньої політики видавничого дому “Комсомольская правда”, ведучий телеканалів “спас” та “Соловьев live”. Поширює деструктивні наративи й релігійну дезінформацію, зокрема фейки про нібито “гоніння на православну церкву і християнство” в Україні.

Розділ "Рупори Кремля" порталу War&Sanctions уже містить інформацію про майже 200 представників російської пропаганди. Вони виправдовують агресію та воєнні злочини росіян, маніпулюють суспільно значущою інформацією, поширюють дезінформацію щодо подій на фронті та впливають на громадську думку в різних регіонах світу.

ГУР та Центр протидії дезінформації закликають держави-партнери застосувати персональні санкції до представників пропагандистського апарату РФ, обмежити в’їзд, заблокувати фінансові активи, а також припинити медійну й комерційну співпрацю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies