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Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблі і поранені

Загинуло чотири людини,  їхні особи встановлюють. 

Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблі і поранені
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вранці росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона. Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", - написав він у Telegram. 

Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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