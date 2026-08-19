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Сьогодні вранці росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в Херсоні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 08:50 російські окупанти атакували дроном маршрутку у Корабельному районі Херсона. Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", - написав він у Telegram.

Ще четверо жінок дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.