Росіяни посилюють «полювання» за авто в Херсоні, зростає ризик атак біля ринків, супермаркетів і АЗС

За одну добу ворог поранив у громаді п'ятьох людей.

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Херсон частково знеструмлено внаслідок атаки. Фахівці вивчають масштаб пошкоджень і обсяги відновлювальних робіт, повідомив голова ОВА Ярослав Шанько.

Загалом протягом доби Росія завдала по громаді Херсона семи ударів. Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Комишани, Зимівник, Зеленівка.

«Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклад, цивільні автомобілі, нежитлові споруди», – сказав він.

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Поранені п'ятеро людей.

Протягом доби фіксували загрозу застосування тактичної авіації та ударних БпЛА великої дальності типу «Шахед/Гербера». Авіація ворога завдала ударів по Дніпровському району Херсона, а ворожі БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури в Центральному та Корабельному районах Херсона.

Найбільш небезпечні локації за кількістю зафіксованих повідомлень:

с. Антонівка (разом зі східною частиною)

мкр. Шуменський

морпорт/річпорт

Забалка

мкр. Таврійський

«Європорт»

мкр «Корабел»

«Палада»

Житлоселище

Воєнка

ХДУ

парк Слави

Ковш

затони

площа Свободи

«За інформацією Сил оборони, окупанти посилюють "вільне полювання" на автотранспорт із застосуванням дронів на оптоволоконному керуванні, зокрема на авто, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони. Зростають ризики ударів поблизу місць скупчення автомобілів – біля супермаркетів, ринків та АЗС», – повідомив Ярослав Шанько.