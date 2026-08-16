У соборі УГКЦ в Києві пройшла панахида за Євгеном Коновальцем

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У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві відбулась панахида за першим головою Організації українських націоналістів Євгеном Коновальцем.

Про це повідомляється на сторінці собору у фейсбуці.

Панахиду очолив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Під час проповіді він говорив про історичні уроки боротьби за українську державність. Він зазначив, що приклад Коновальця нагадує про необхідність відповідальності за незалежність України та єдність суспільства.

Глава УГКЦ також заявив, що патріотизм має ґрунтуватися на любові до своєї країни та народу, а не на ненависті до ворога.

На панахиді були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Панахида відбулася після Божественної літургії біля домовини Коновальця.