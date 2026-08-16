У соборі УГКЦ в Києві пройшла панахида за Євгеном Коновальцем

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві відбулась панахида за першим головою Організації українських націоналістів Євгеном Коновальцем.
Про це повідомляється на сторінці собору у фейсбуці.
Панахиду очолив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Під час проповіді він говорив про історичні уроки боротьби за українську державність. Він зазначив, що приклад Коновальця нагадує про необхідність відповідальності за незалежність України та єдність суспільства.
Глава УГКЦ також заявив, що патріотизм має ґрунтуватися на любові до своєї країни та народу, а не на ненависті до ворога.
На панахиді були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
Панахида відбулася після Божественної літургії біля домовини Коновальця.
- Євген Коновалець (14 червня 1891 - 23 травня 1938) - діяч українського націоналістичного руху 1929 - 1938 років. Полковник армії УНР, комендант УВО, керівника Проводу українських націоналістів (з 1927 року), творець і керівник ОУН (до 1938 року).
- Ще в травні 2015 року депутат Верховної Ради Тарас Батенко заявляв про намір ініціювати перепоховання в Україні лідера ОУН Степана Бандери, а також Коновальця. Раніше з такою самою ініціативою виступила Львівська облрада.
- У травні 2026 року останки очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про те, чому Коновалець обрав Мельника своїм наступником, у чому полягав конфлікт з Степаном Бандерою і як цей розкол вплинув на історію ОУН, читайте в матеріалі LB.ua "Він повернувся додому. Доля Андрія Мельника".
- Пізніше, в серпні, у Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків Коновальця. 13 серпня його прах повернули в Україну.