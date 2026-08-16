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На Сумщині внаслідок ракетного удару росіян зруйновано елеватор і поранено співробітника

На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

На Сумщині внаслідок ракетного удару росіян зруйновано елеватор і поранено співробітника
Елеватор, наслідки атаки росіян
Фото: Укрлендфармінг

Внаслідок чергового російського ракетного удару по території Сумської області зазнав суттєвих руйнувань елеваторний комплекс групи компаній "Укрлендфармінг" і знищено значні запаси зерна.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час обстрілу поранення отримав один працівник підприємства. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі він госпіталізований і знаходиться під наглядом лікарів. 

На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів втрат зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання. Компанія змушена припинити діяльність цього елеваторного комплексу.

В компанії нагадали, що це вже не перша цілеспрямована атака росіян на аграрну інфраструктуру холдингу. З початку повномасштабного вторгнення систематичних обстрілів зазнавали й інші об’єкти компанії у Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській та Сумській областях. Зокрема, у 2022 році через блокування та знеструмлення було фактично знищено відому птахофабрику "Чорнобаївська" на Херсонщині, де загинуло понад чотири мільйони птиці, а минулого місяця її відбудовані потужності знову зазнали ударів керованими авіабомбами.

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