Ігор Терехов: «Досвід Харкова вивчають міжнародні партнери»

На той час з двохмільйонного населення у місті залишалося 320 тисяч мешканців. Половина з них цілодобово знаходилася у метрополітені. Харківська контрнаступальна операція, підкреслює Ігор Терехов, дозволила значно поліпшити ситуацію у місті. Але через постійне удосконалення російського озброєння Харків повсякчас змушений шукати нові шляхи захисту від повітряних атак. Як із цим справляється велике прифронтове місто, Ігор Терехов розповів під час дискусії, організованої в межах спільного проєкту LB.ua та Group EFI «Нова країна».

«У місто заходили ДРГ, за кільцевою дорогою стояли російські війська, — згадує міський голова Ігор Терехов , — які прямою наводкою обстрілювали житлові райони. Не було години, щоб по місту не завдавали ударів. Всі види зброї, які були у росіян на той час, були у місті Харкові, починаючи з військових літаків, що обстрілювали місто, закінчуючи танками, БТРами і рештою».

З першого дня повномасштабного вторгнення і до Харківської наступальної операції восени 2022 року , в результаті якої Силам оборони вдалося відкинути росіян на 145 кілометрів, Харків знаходився під постійними нищівними обстрілами.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Терехов, міський голова Харкова

Безпекова ситуація для великих міст в Україні приблизно однакова, зазначає Ігор Терехов, та відстань до фронту дається взнаки — наразі Харків вважається найбільш постраждалим з мегаполісів.

«З початку повномасштабної війни зруйновано і пошкоджено 14 000 будівель, з них 10 тисяч — житлові будинки. Таких руйнацій немає ніде. 160 000 мешканців міста Харкова залишилося без даху над головою», — навів цифри міський голова.

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За його словами, місцева влада разом з військовими й інженерами постійно вдосконалює засоби протидії обстрілам.

«Технології дуже швидко змінюються, зʼявляються нові типи зброї. Якщо взяти приклад Харкова: спочатку нас обстрілювали авіабомбами, артилерією, потім "Іскандерами", КАБами (зараз КАБи теж періодично летять); потім почалися "шахеди", дрони на оптоволокні, тепер — "Бандеролі". І цей новий тип зброї був особливо небезпечний для нас — спочатку ми його взагалі не «бачили». Але зараз зовсім інша ситуація», — розповів Терехов.

Наразі значна частина Харкова захищена й від дронів на оптоволокні.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Терехов, міський голова Харкова

«Ще не все, але великий відсоток міста вдалося «закрити». Ми взяли досвід військових, який вони використовують на фронті, встановили спеціальні установки на комунальних підприємствах, які фактично закривають сьогодні певну частину міста, — розповів мер. — Якщо закриємо весь периметр міста, результат буде набагато більшим. Нам потрібен багаторівневий захист, і ми весь час його вдосконалюємо. Сьогодні зіткнулися з іншою проблемою — FPV на радіоканалі. І на цей виклик теж треба швидко реагувати».

Півтора року тому у Харкові побудували ситуаційний центр, який дозволяє відстежувати загрози в реальному часі і давати тривогу заздалегідь. А розділивши тривоги для міста й області, вдалося заощадити людям і бізнесу близько 60 % повітряних тривог, відзначив мер.

«А ще це швидке реагування, бо ми бачимо в режимі онлайн, де є влучання. Якщо раніше, щоб виявити це, потрібно було до п'яти хвилин, зараз це лічені секунди. І всі служби одразу виїжджають, бо знаходяться в одному приміщенні», — розповів Ігор Терехов.

Також він нагадав, що харківські школярі отримали можливість повноцінно навчатися у підземних школах. Харків, зауважив мер, першим розробив проєктно-кошторисну документацію для підземних шкіл та поділився нею з Запоріжжям. Зараз у місті 10 повноцінних підземних шкіл, переобладнані сім станцій метрополітену, загалом — 24 безпечних освітніх простори.

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Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов ( праворуч)

Розуміє міська влада й загрозу напередодні зими для тепло- і водопостачання, стверджує Терехов, і буде робити усе, щоб пройти опалювальний сезон.

Напрацюваннями Харків сьогодні активно ділиться з міжнародними партнерами.

«Якби ми, органи місцевого самоврядування, заздалегідь розуміли, що буде повномасштабна війна, підготувались би інакше. А так, на жаль, маємо дуже великий досвід, за яким приїжджають до нас, і наші фахівці розповідають про нього у країнах Європи, Балтії тощо», — зазначив Ігор Терехов.