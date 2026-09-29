Харківська операція чотири роки потому: що вона змінила на фронті і у війську

Про те, як планували наступ, який ніхто не сприймав серйозно, чому операцію тримали в таємниці навіть від Міноборони, як змінилася роль поліції і міст у війні та що буде далі — у скороченій версії дискусії.

Через чотири роки учасники тієї операції зібралися на дискусійній панелі «Нової країни» — спільного проєкту LB.ua та EFI Group, щоб згадати, як це було, і поговорити про те, якою війна стає зараз.

При тому, що напрямок вважався відволікаючим, резервів на нього не передбачалося, а боєприпасів було близько третини від потреби.

Вересень 2022-го. За кілька тижнів Сили оборони звільнили понад 11 тисяч квадратних кілометрів Харківщини — що досі вважається найуспішнішою наступальною операцією цієї війни. Плани були значно скромніші: дійти до Ізюма, звільнити п'ять-шість тисяч квадратних кілометрів і близько сотні населених пунктів. Вийшло втричі більше.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов ( праворуч)

Напрямок, який вважався відволікаючим

На початку серпня 2022-го всі зусилля Збройних сил були зосереджені на Херсонщині. Наступальна операція там тривала вже місяць і йшла із затримками, але керівництво Генштабу вважало саме цей напрямок головним.

«Мене викликав на зв'язок Президент України і запропонував підготувати наступальну операцію в районі Горлівки тими силами, які в нас — у "Хортиці" — були. А в нас їх і не було особливо», — розповів Олександр Сирський. Тоді Сили оборони вели стримувальні бої на Бахмутському, Сіверському й Авдіївському напрямках.

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Він запропонував інший варіант — там, де прогнозований успіх був вищим. Розрахунки вказали на Харківщину, район Балаклії: противник там наступу не очікував. Хоча в районі Ізюма стояли 12 батальйонних тактичних груп, а в Бєлгородській області — ще 11.

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ

Ударне угруповання склали три бригади: 92 механізована, 25 повітрянодесантна й 80 десантно-штурмова. На їхнє зосередження та підготовку пішов місяць, бо батальйони були розкидані по різних ділянках фронту. Крім того, для підтримки дій цих бригад залучали частини й підрозділи ГУР, ТрО, НГУ, Національної поліції України.

Але коли 29 серпня війська передислокувалися, наступати не було чим. Артилерія, за словами генерала, тоді давала до 80% усього ураження, а снарядів бракувало настільки, що на 12-15 пострілів противника можна було відповісти одним. Коли про це доповіли, президент доручив знайти боєприпаси тодішньому віцепрем'єру й міністру інфраструктури Олександру Кубракову.

Місяць нічної роботи й п'ятеро посвячених

Місцевість під Балаклією давала обмежені можливості для висування — лише два-три шляхи.

«Протягом місяця-півтора вкладалися шляхи вночі, розміновувалися — міна за міною, день за днем, для того, щоб війська безпосередньо висунулися до переднього краю», — розповів Анатолій Баргилевич.

Фото: Зоряна Стельмах Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування

Другою складовою була цілковита таємність. До підготовки допустили буквально п'ятьох офіцерів і генералів. Командири отримували чітке завдання лише тоді, коли підрозділ уже висувався в район зосередження.

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«Вони знали, що будуть проводити якісь наступальні дії, готувалися, але чітке завдання отримували, коли висувались у район», — пояснив Сирський.

Третьою — свобода дій на місці. «Командирам була дана воля: після того, як прорвали передній край противника, максимально просуватися вперед і виконувати бойові завдання», — сказав Баргилевич.

У перший день прорвали оборону й просунулися на 15 кілометрів, у другий — ще на 29. На п'ятий день оточили Ізюм. Баргилевич назвав ці перші дні колосальним успіхом і зауважив, що це єдина операція, яка почалася рано вранці й завершилася через три-п'ять днів рівно о 20-й годині — настільки чітко все відбувалося.

Учасники операції

У наступі брали участь усі складові Сил оборони, включно з Теробороною, Нацгвардією, СБУ та поліцією. Одним з епізодів стало захоплення 65-го арсеналу в Балаклії — ворогові не дали його підірвати.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов

Поліцейські підрозділи не просто заходили на звільнені території, а брали участь у самому звільненні.

«Завдання було перемістити в угруповання поліцейські підрозділи, які можуть виконувати завдання не тільки з відновлення правопорядку, а безпосередньо ще й брати участь у звільненні населених пунктів», — розповів Олександр Фацевич.

Наступаючі бригади обходили села, а поліція разом із Нацгвардією та СБУ їх зачищала будинок за будинком. Виконували й штурмові завдання, зокрема під час звільнення Вербівки. Артилерії й важкої техніки тоді в поліцейських підрозділів не було.

Далі другий етап — стабілізаційні заходи: фільтрація, пошук колаборантів, відновлення роботи адміністрацій. «Ніхто не любить про них казати, але це правда», — зауважив Фацевич.

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Через те, що результат перевершив очікування й кількість звільнених населених пунктів зростала швидше за плани, довелося залучати додаткові батальйони.

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Що змінила ця операція

«Ми дуже часто під тиском драматичних подій навіть недооцінюємо, наскільки це важлива операція», — сказав Ігор Ліскі.

За його словами, Гостомель дав Україні шанс, «Азовсталь» виграла час, а Харківська операція змінила війну ментально.

«Тільки під час Харківської операції ми позбулися комплексу меншовартості. Вперше заговорили на міжнародній арені, що Україна не тільки може не програти, а може виграти. Ціла нація, яка 300 років знищувалась, раптом народжується і позбувається цього комплексу», — сказав Ліскі.

Досвід операції, за словами Сирського, повторювали потім щороку — зокрема у Курській операції 2024-го. Ті самі принципи: просування на бронетехніці, обхід опорних пунктів, рух углиб. У відповідь противник був змушений перекинути на той напрямок морську піхоту й повітрянодесантні частини — майже 70 тисяч особового складу.

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ

«Абсолютна тиша в засобах масової інформації», — назвав він незмінну умову. Останню таку операцію провели у 2026 році на Олександрівському напрямку: наступали з 29 січня, і президента переконали не висвітлювати це в ЗМІ.

«Зрозуміло, ми робимо поправку на технологізацію, на те, що дрони фактично диктують і контролюють обстановку і на землі, і в повітрі. Але основний принцип залишається», — додав Сирський.

Виживання міст

«З розвитком технологій і засобів ураження грані стерлися, передній край фактично стертий. Противник, як і ми, може наносити удари практично по всій території», — сказав Баргилевич.

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Це змінило роль усіх — зокрема й міст. Харків, за словами Ігоря Терехова, пройшов усю еволюцію російської зброї: артилерія, «Іскандери», КАБи, потім «шахеди», реактивні «шахеди», «Бандеролі», далі оптоволоконні дрони.

Місто разом із військовими й інженерами, за словами Терехова, розробило установки протидії, які зараз закривають певну частину Харкова. Але того ж дня, коли проходила дискусія, у місті було два прильоти — уже FPV-дронами на радіоканалі.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Терехов, міський голова Харкова

Півтора року тому в Харкові створили ситуаційний центр: там бачать у режимі онлайн, що і в який район летить. Час виявлення влучання скоротився з п'яти хвилин до лічених секунд, а завдяки локалізації тривог містом і областю вдалося зекономити близько 60% повітряних тривог.

Всього за чотири роки повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджено або зруйновано 14 тисяч будинків, з них 10 тисяч житлових. 160 тисяч мешканців залишилися без даху над головою, каже міський голова.

Змінилася й робота поліції — тепер ключове завдання на прифронтових територіях це евакуація.

«Під час евакуації ми втрачаємо і цивільних, яких вивозимо, і дітей, і поліцейських — усіх учасників групи евакуації», — сказав Фацевич. Щодо дітей ухвалено рішення про примусову евакуацію, і воно працює як мотиватор для родин. Але не завжди: нещодавно в Дружківці родини повернулися з дітьми, проїхавши низку блокпостів, і ховали їх від поліції. «Ми знайшли їх у сараї, голодними».

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Чим збивати те, що летить

Головним питанням захисту цивільних Сирський назвав організацію ППО. Ситуація з ракетами від партнерів для Patriot складна, і єдиний вихід — власний антибалістичний комплекс.

«Створення вітчизняної ракети для боротьби з ворожими літаками і крилатими ракетами вже на завершальній стадії. Питання буквально місяця-двох, уже йдуть останні випробування», — сказав він.

Наступний крок — реактивні дрони. Тут, за його словами, затримується закупівля легкомоторної авіації, здатної з ними боротися: Міноборони рішення ухвалює, процес зрушив з місця. Потрібні також велика кількість ПЗРК як відносно дешевого способу боротьби з дронами й модернізація звичайних засобів ураження.

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Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, очільник EFI Group

Ліскі назвав балістику головним козирем Путіна: «Поки ми цей козир не виймемо, у них зберігатиметься ідея, що можуть дотиснути». Сирський підтвердив, що роботи зі створення балістичної ракети ведуться, але це питання ресурсу і фінансів.

Окремо він згадав розробку, яка може повернути на поле бою бронетехніку. За оцінкою генерала Сирського, у змаганні засобів нападу й захисту наразі перемагають дрони. Але обидві сторони працюють над комплексами активного захисту бронетехніки, і останні українські розробки показали результат: від 60 до 80 відсотків FPV-дронів збивали засобами активного захисту бронетехніки.

«Коли ці заходи будуть доведені до повного вдосконалення, тоді питання використання бронетехніки знову стане актуальним і зміняться темпи наступу», — сказав генерал.

Щодо роботизації Сирський прогнозує насичення військ різними типами НРК, зокрема гуманоїдними, і появу екзоскелетів у піхоти. Але людину це не замінить та і точні прогнози давати складно: як приклад він навів те, що у 90-х американці прогнозували, що до 2020 року 70% їхньої бойової авіації буде безпілотною, а вона й досі пілотована.

Штучний інтелект, за його словами, використовується вже скрізь — і в зброї, і в плануванні операцій: «Задача — не втратити контроль над ним».

Фото: Зоряна Стельмах

Передача досвіду

«Наприкінці 25-го і на початку 26-го року всі представники Збройних сил країн-партнерів, у тому числі Британія, Франція, інші країни, визнали, що їм треба в нас вчитися вже», — сказав Сирський. Якщо раніше вони навчали українських військових, то тепер приїжджають вивчати наш досвід.

Співпраця з партнерами стала прагматичнішою, додав Баргилевич: якщо раніше вона орієнтувалася на кількісні показники, то тепер — на якісні.

Фото: Зоряна Стельмах Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування

Фацевич звернув увагу, що обмін іде на стратегічному й оперативному рівнях, але найцінніше залишається поза увагою — тактичний: «У кожного комбата є технологічна і вибухотехнічна лабораторія, де вдосконалюють дрони під конкретний напрямок, під конкретну задачу. Там сидять дуже розумні люди — програмісти, техніки». Саме звідти виробники отримують зворотний зв'язок і швидко доопрацьовують свої засоби.

«Чому ми вдосконалюємося більше, ніж партнери з НАТО? Тому що є така взаємодія. Але чи розуміють це партнери — думаю, поки що ні», — сказав він.

Ліскі підсумував, що світ зараз проходить великі зміни, і Україна опинилася в їхньому епіцентрі.

«Я впевнений, що має народитися інша історія, в якій Збройні сили України будуть основою. Позбувшись комплексу меншовартості, ми маємо задавати нову рамку. Ми дуже часто цього не усвідомлюємо — і маємо дорости до того, щоб формувати цю нову архітектуру», — сказав він.