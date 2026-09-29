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ЦПД: Росія поширює в соцмережах фейкове відео для дискредитації Сил оборони України

На ролику українські військові нібито перевдягаються в цивільних одяг, щоб пересуватися в зоні бойових дій.

ЦПД: Росія поширює в соцмережах фейкове відео для дискредитації Сил оборони України
Фото: ЦПД/Telegram

Росія запустила в TikTok фейкове відео для дискредитації Сил оборони України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відеоролику нібито українські військовослужбовці перевдягаються у цивільний одяг та маскуються під літніх жінок, аби пересуватися в зоні бойових дій.

В ЦПД заявили, що відео є черговою російською фальсифікацією і його згенерували за допомогою штучного інтелекту, що підтвердив відповідний аналіз.

"Схема поширення фейку класична: фальшивку вкинули через «одноразовий» акаунт у TikTok, який містив лише один цей запис, а згодом відео активно підхопили російські пропагандистські ресурси", - йдеться в повідомленні.

Метою такого вкиду є дискредитація українських військових.

  • Роспропаганда запустила фейковий "флешмоб" проти мобілізації в Україні, – ЦПД. В мережі поширюють згенеровані ШІ фото нібито вагітних українок із плакатами проти мобілізації.
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