ЦПД: Росія поширює в соцмережах фейкове відео для дискредитації Сил оборони України

Росія запустила в TikTok фейкове відео для дискредитації Сил оборони України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У відеоролику нібито українські військовослужбовці перевдягаються у цивільний одяг та маскуються під літніх жінок, аби пересуватися в зоні бойових дій.
В ЦПД заявили, що відео є черговою російською фальсифікацією і його згенерували за допомогою штучного інтелекту, що підтвердив відповідний аналіз.
"Схема поширення фейку класична: фальшивку вкинули через «одноразовий» акаунт у TikTok, який містив лише один цей запис, а згодом відео активно підхопили російські пропагандистські ресурси", - йдеться в повідомленні.
Метою такого вкиду є дискредитація українських військових.
- Роспропаганда запустила фейковий "флешмоб" проти мобілізації в Україні, – ЦПД. В мережі поширюють згенеровані ШІ фото нібито вагітних українок із плакатами проти мобілізації.