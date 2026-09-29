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Одна людина загинула та шестеро дістали поранення внаслідок обстрілів на Донеччині

Росіяни атакували область 24 рази.

Одна людина загинула та шестеро дістали поранення внаслідок обстрілів на Донеччині
Наслідки обстрілів на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін/Telegram

За минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще шестеро - дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі, крамницю і 7 одиниць транспорту.

 У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 40 приватних будинків.

у Біленькому поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки. Відомо про поранену людину в Миколаївці. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру, у Староварварівці — 2 господарчі споруди.

З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 355 людей, у тому числі 26 дітей.

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