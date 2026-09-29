Одна людина загинула та шестеро дістали поранення внаслідок обстрілів на Донеччині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще шестеро - дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі, крамницю і 7 одиниць транспорту.

У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 40 приватних будинків.

у Біленькому поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки. Відомо про поранену людину в Миколаївці. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру, у Староварварівці — 2 господарчі споруди.

З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 355 людей, у тому числі 26 дітей.